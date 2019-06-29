أول فيديو لمبنى مجلس الوزراء بالعملين الجديدة

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادًا لعقد اجتماعات المجلس به قريبًا، كما تفقد قاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد في أقرب وقت ممكن.

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته بـ"فيسبوك"، أول فيديو للمبنى الجديد لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة والذي يتكون من (دور أرضي + أربعة أدوار علوية) وتجري حاليًا الاستعدادات والتشطيبات النهائية به، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.