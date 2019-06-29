"الوزراء": الدولة لم تتحمل 9 مليارات جنيه لاستضافة أمم أفريقيا 2019

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، اليوم السبت، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشارت الشباب والرياضة، إلى أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعيًا، وأن ذلك لا يُحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات، مشددة على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأكدت الوزارة، أن تنظيم مصر للبطولة واستضافتها على أرضها له العديد من المكاسب ليست فقط المادية، وإنما هناك مكاسب سياسية وثقافية، فمن الناحية الاقتصادية والسياحية من المتوقع أن تحقق مصر ما يقرب من 20 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الزائرين السائحين نحو 700 ألف سائح من الدول العربية والأفريقية، مما سينعكس بالإيجاب على معدلات الإشغال الفندقي في مصر خلال هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 70 و80% من جنسيات مختلفة، ويوفر الآلاف من فرص العمل.

وأضافت الوزارة، أن تنظيم مصر للبطولة سيحقق عوائد استثمارية رياضية ضخمة بقيمة حوالي 16 مليون دولار، وذلك من خلال ظهور الملاعب المصرية بشكل متألق، فضلًا عن حصول مصر على 20% من عوائد البطولة التي يحصل عليها الاتحاد الأفريقي سواء المرتبطة بالإعلانات أو حقوق البث التلفزيوني وبيع التذاكر.

كما أكدت الوزارة، أن استضافة هذه البطولة يدعم ظهور مصر أمام العالم بالاستقرار الأمني والسياسي نظرًا لقدرة الدولة على تنظيم هذا الحدث العالمي على كافة الأصعدة، فضلًا عن كون الحدث سيعزز من تواصل مصر مع دول القارة الأفريقية وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى أن جميع الدول التي نظمت مثل هذه البطولات حققت رواجًا اقتصاديًا كبيرًا، موضحًا أن دولة روسيا حققت أرباحًا مذهلة نتيجة تنظيم كأس العالم، وقدّر الخبراء العائد الاقتصادي من تنظيم تلك البطولة 1.6 تريليون روبل، وهو أكثر بنحو 2.5 مرة من الأموال المستثمرة في هذه البطولة، وفي بطولة الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا عام 2016 حصدت فرنسا عوائد بقيمة مليار و220 مليون يورو من كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي استضافتها خلال شهري يونيو ويوليو في نفس العام، في حين أن تنظيم البطولة كلف رسميًا خزائن الدولة أقل من 200 مليون.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام والمواطنين، تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.