قائد الدفاع الجوي: قواتنا ترابط فوق أرض الكنانة لا فرق بين سلم وحرب

كتب - محمد سامي:

وجه الفريق على فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، رسالة في ذكرى الاحتفال الـ49 لعيد قوات الدفاع الجوي، أكد فيها، أنه في حياة الأُمم والشُعوب أَيام خالدة، تَبقى على الدَوام علامات ومنارات تُضيء المُستقبل، تَهتدي بها الأجيال المُتعاقبة وتَاريخ مصر حافل بالعديد من البطولات ‏والأمجاد، التي تُجسد البذل والعطاء، والتضحية والفداء، وتدعوا ‏إلى العزة والفخر.‏

وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي، خلال لقائه بعدد من المحررين العسكريين، حسب بيان، أن رِجال الدفاع الجوي، سطروا في الثلاثين من يونيو عام 1970 بأحرف من نور، صفحات مضيئة في تاريخ العسكرية المصري، بالإعلان عن اكتمال بناء حائط الصواريخ على امتداد جبهة قناة السويس، وبدء تساقط طائرات العدو الجوي معلنةً بتر ذراعه الطولي.

وأكد أن قوات الدفاع الجوي فور صدور قرار إنشائها في الأول من فبراير 1968، قامت بالتخطيط والتدريب ‏للتصدي للعدو الجوي، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات، وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية ‏المعادية المستمرة.

وتحققت المعجزات، وخلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو عام 1970، انطلقت صواريخ الدفاع الجوي المصرية، لتفاجئ أحدث مقاتلات العدو من طراز (الفانتوم وسكاى هوك) التي تهاوت على جبهة القتال المصرية وانهار التفوق للعدو الجوى فوق جبهة قناة السويس، ولتضع في عام 1970 اللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب أكتوبر1973، واتخذت قوات الدفاع الجوي من هذا التاريخ، ذكرى وعيداً يُحتفل به كل عام.

وقال الفريق على فهمي، إنه في هذه المناسبة أتوجه بتحية إعزاز وتقدير لمقاتلي الدفاع الجوي المرابطون في مواقعهم المنتشرين فوق أرض الكنانة، لا فرق عندهم بين سلم وحرب، يبذلون الجهد والعرق والعمل المتواصل ليلاً ونهاراً بإدراكٍ واعٍ لمهمتهم المقدسة، واضعين نصب أعينهم هدفاً رئيسياً هو الزود عن الوطن ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب من سمائه.