التنمية المحلية: بدء اختبارات المتقدمين لـ65 وظيفة قيادية بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

أعلن وزير التنمية المحلية، أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي بدء إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات (وكيل أول وزارة - وكيل وزارة - مدير عام) وذلك للعمل كرؤساء مراكز ومدن وأحياء.

وقال الوزير، في بيان، اليوم السبت، إنه سيتم إجراء الاختبارات بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تقدم لشغل تلك الوظائف 1182 متقدمًا في الإعلان رقم 2 لسنة 2019، مضيفًا: سيتم إجراء اختبار نظري للمتقدمين يتضمن (المهارات القيادية - المهارات السلوكية - الحاسب الآلي - اللغات - المعلومات والثقافة العامة).

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم إجراء مقابلة للمتقدمين من خلال لجنة برئاسته وتضم مجموعة من المحافظين وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة.

وأكد الوزير، أن حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين للعمل بالمناصب القيادية بالمحافظات لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير، على أن الوزارة تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكًا بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.