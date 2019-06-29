بوتين للسيسي: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر في الفترة المقبلة

كتب- محمد سامي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيداً في هذا الصدد بالمشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم السبت بالرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، حسب بيان، إن الرئيس الروسي أكد الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة المقبلة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف "راضى"، فى تصريحات للوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارته لليابان، أنه تم استعراض فرص التعاون بين مصر وروسيا في القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث تم التطرق في هذا السياق إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الأفريقية الروسية في أكتوبر المقبل، وتوافق الرئيسان حول ضرورة العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، سعياً نحو صياغة إطار للشراكة والتعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية.​