"حرارة وأتربة".. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة "السبت والأحد والاثنين"، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، فيما تكون "مُثيرة للرمال والأتربة" على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع -أيضًا- أن تنشط الرياح على غرب البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة (العظمى-الصغرى) المتوقعة السبت:

- السواحل الشمالية الغربية 31 23.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 23.

- الوجه البحري والقاهرة 36 26.

- جنوب سيناء والغردقة 39 29.

- شمال الصعيد 38 26.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 29.

وعن طقس الأحد، توقعت الهيئة، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

ومن المتوقع -أيضًا- وفقًا لبيان الهيئة الصادر اليوم، أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، فيما تنشط الرياح على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وغرب البحر المتوسط وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة (العظمى-الصغرى) المتوقعة الأحد:

- السواحل الشمالية الغربية 30 23.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 23.

- الوجه البحري والقاهرة 36 25.

- جنوب سيناء والغردقة 39 29.

- شمال الصعيد 37 26.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29.

وفيما يخص توقعات طقس الاثنين، أعلنت الهيئة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ومن المتوقع أن تطر السحب المنخفضة الاثنين على شمال البلاد، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة (العظمى-الصغرى) المتوقعة الاثنين:

- السواحل الشمالية الغربية 30 23.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 23.

- الوجه البحري والقاهرة 36 25.

- جنوب سيناء والغردقة 36 29.

- شمال الصعيد 38 26.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 29.