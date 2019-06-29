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    شريف مدكور: الرئيس السيسي اتخذ قرارات لم يستطع أحد قبله اتخاذها

    02:54 ص السبت 29 يونيو 2019
    شريف مدكور: الرئيس السيسي اتخذ قرارات لم يستطع أحد قبله اتخاذها

    شريف مدكور

    (مصراوي):

    قال الإعلامي شريف مدكور، إنه تعرض لهجوم بعد نشره صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حسابه الخاص، لكنه فوجيء بشباب يطلبون منه شرح دوافعه لمساندة الرئيس.

    وأضاف مدكور: "تأييدي للرئيس عبد الفتاح السيسي نابع من احترامي لرجال الجيش المصري، وقناعاتي بأسلوب أصحاب الخلفية العسكرية، جدودي الاثنين كانوا بيخدموا في الجيش".

    وأشار، في بث مباشر عبر صفحته، إلى أن الرئيس اتخذ قرارات لم يستطع أي رئيس قبله اتخاذها رغم صعوبتها وتأثيرها علي شعبيته، لكنها كانت ضرورية ومهمة مثل تحرير سعر الصرف، وهو ما يؤكد قدرة أصحاب الخلفية العسكرية على الحزم في اتخاذ القرارات، وهو ما كانت تحتاجه الدولة المصرية.

    شريف مدكور السيسي الجيش المصري القوات المسلحة

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