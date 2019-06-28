وزير النقل يبحث مع مسئولي "مرسيدس" إنشاء خطوط نقل سريع بأتوبيسات "BRT"

كتب- أسامة عبد الكريم:

تفقد وزير النقل، مصنع مرسيدس للأتوبيسات في ختام زيارته لألمانيا، والتي شارك خلالها في فعاليات المنتدى العربي الألماني.

وأطلع الوزير- خلال جولته بالمصنع- على مراحل وخطوط الإنتاج المختلفة الخاصة بالأتوبيسات، كما استمع إلى شرح من مدير المصنع عن أنواع أتوبيسات BRT التي يتم إنتاجها: (أتوبيسات كهرباء، أتوبيسات غاز، وأتوبيسات ديزل، وأتوبيسات كهرباء/ ديزل والتي تعمل وفق آلية فنية محددة)، وكذلك استعراض الدول التي يتم تصدير المنتجات إليها.

واجتمع وزير النقل، مع مسئولي شركة مرسيدس لبحث التعاون في مجال إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات (BRT)، في حارات منفصلة لتلك الخطوط والتي تتميز بسعة نقل كبيرة.

وأكد وزير النقل- خلال الاجتماع- الاهتمام الكبير للوزارة بتحديث أسطول الأتوبيسات سواء العامة أو الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي، وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات الصديقة للبيئة، وذلك لإحداث نقلة كبيرة بها تعود إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار إلى أنه من خلال جهاز تنظيم النقل فإن هناك تنسيق بين وزارة النقل وكل الهيئات والوزارات المعنية لاستخدام هذه النوعية من الأتوبيسات، وأن هذه الزيارة تأتي وفقًا لخطط وزارة النقل لزيارة المصانع الخاصة بتلك النوعية من الأتوبيسات، لافتًا إلى أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة لتحديد المسارات الخاصة، بها وأماكن المحطات وكل ما يتعلق بتشغيل هذه المنظومة بما يعود إيجابيًا على السيولة المرورية في القاهرة، وتقديم خدمة مميزة للركاب.