رئيس "العربية للتصنيع": توقيع 4 اتفاقيات مع كبريات الشركات الألمانية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا علي متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.

جاء هذا علي هامش مشاركة رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالمنتدى العربي/ الألماني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من الجانبين.

وأكدت الهيئة العربية للتصنيع -في بيان اليوم الجمعة- أنه في إطار حصاد أنشطة الفريق عبد المنعم التراس بالمانيا تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "الوايلر" الألمانية وشركة "الوايلر الفريد" للطلمبات (شريك الشركة في مصر) لإنتاج المضخات عالية الكفاءة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة Aqseptence Group GmbH وشركة أولاد فريد حسين في مجال إمدادات المياه ومعالجة المياه.

‎ كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة Oddesse Pumpen- und Motorenfabrik GmbH الألمانية وشركة الوايلر الفريد للطلمبات في مجال المضخات عالية الكفاءة، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة DMG MORI لشراء أدوات وآلات من الشركة الألمانية، وكذا اتفاقية تدريب الكوادر المصرية على استخدام هذه الآلة.

ونقل البيان عن الفريق التراس قوله إن مشاركة الوفد الوزاري المصري ومجموعة من كبار رجال الأعمال والصناعة المصريين في هذا المنتدى مهمة جدا، وإن المشاركة جاءت من أهمية مصر الحالية على الساحة الدولية.

وشبه التراس وضع مصر وأهميتها بوضع ألمانيا لدي الاتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة لوضع مصر بالنسبة للقارة الإفريقية، وعليه فعندما يتلاقي البلدان مصر وألمانيا فإنك بذلك تفتح الباب للقارتين الإفريقية والأوروبية معا.

وأشاد بالتجربة التنموية الألمانية التي تمثل نموذجا يحتذى به حيث استطاعت تحقيق معجزة صناعية، مشيرا إلى أن كبريات الشركات الألمانية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الإستثمارات بمصر.

وأوضح أنه لمس داخل الهيئة العربية للتصنيع إقبالا ضخما جدا من الشركات العالمية من كافة دول العالم، ورغبة حقيقية للاستثمار بالسوق المصري لأنهم يعرفون جيدا أن مصر بوابة للعالم العربي والإفريقي، فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستسمح بتصدير المنتجات لأوروبا بالمواصفات العالمية.

وقال إن مصر الآن تتوجه نحو تطوير الصناعة من خلال نقلة حقيقية تواكب العصر لن تتحقق سوي بالتعاون وتبادل الخبرات مع دولة صناعية كبري مثل ألمانيا، خاصة وأن الشركات الألمانية شركات عملاقة تتسيد الأسواق في أوروبا وتمتاز بالدقة المتناهية، فكان ضروريا التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة منه والتعلم منه ونقل التكنولوجيا الحديثة لكونه شريكا قويا قادرا على تطوير الصناعة المصرية مستندا علي أدوات وإمكانات وخبرات مهمة وضخمة وفعالة .

وأضاف أن تطوير الصناعة في مصر والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا إليها من الدول المتقدمة وتدريب العمالة والمهندسين وتوطين هذه التكنولوجيا أمر ضروري جدا، مشيرا إلى أن موافقة دول صناعية متقدمة علي نقل التكنولوجيات المتقدمة الحرجة الخاصة بها لمصر يعد انجازا حقيقيا ونقلة كبيرة في العلاقات بين البلدين، بعد أن كانت هذه التكنولوجيا في الماضي حكرا علي الدول الصناعية الكبرى فقط .

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن شركة "دي ام جي موري"، الألمانية عندما تقرر فتح بابها وتوفير كامل إمكاناتها للتعاون مع مصر، من خلال الهيئة العربية للتصنيع فهو حدث كبير ومهم جدا؛ لأن شركة بهذا الحجم من الضخامة والأهمية "تصنع الصناعة" بالتأكيد آمر مهم سيعود بالفائدة على تطور الصناعة المصرية.

ولفت إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة "دي ام جي موري" الألمانية قرر تطوير وتحويل أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع نحو الرقمنة الكاملة واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التشغيل، وهو الحدث الأول من نوعه لتشغيل أحد المصانع المصرية بنظام الرقمنة الكاملة ليواكب الثورة الصناعية الرابعة، موضحا ان هذا التطوير سيكون منحة مجانية من شركة "دي ام جي موري" الألمانية.

وأشار أن الشركة الألمانية ستقوم بإنشاء مركز متميز بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع للتدريب الفني علي ماكينات "السي إن سي" استعدادا لمشاركة مصر في منافسات كأس العالم الصناعي "للسي إن سي"، وهي منافسات بين الدول الصناعية الكبري في ماكينات "السي إن سي" والتصنيع ويعقد علي مستوي العالم كل أربع سنوات وسيعقد هذا العام في أكتوبر المقبل بمدينة كازان الروسية، لكن مصر من المقرر أن تشارك للمرة الأولى في تاريخها في الدورة بعد المقبلة في عام 2023، وهو دليل علي أن القيادة السياسية في مصر نجحت في تغيير النظرة السلبية لعدد من دول العالم تجاه مصر وتحولها الي نظرة إيجابية مما دفع معظم دول العالم للمشاركة والتعاون مع مصر.

بدورهم، أشاد كبار المسئولين بالحكومة الألمانية ورجال الأعمال الألمان بالتعاون مع مصر وبالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والألماني وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية التي يبديها الجانب الألماني نحو مصر كفرصة يجب علي البلدين استغلالها لتطوير الصناعة خاصة مع التنمية الحالية بمصر في مجالات الاستثمارات والتصنيع.

كما أشاد الطرف الألماني بالجهود العظيمة والقيادية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أدت إلي النهضة والتطور المصري الحالي المستقر خاصة علي المستوي الاقتصادي وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للعالم وبشكل خاص لألمانيا.