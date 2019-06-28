قائد "الدفاع الجوي": نمتلك القدرات القتالية والإمكانيات لمجابهة العدائيات الجوية

كتب - محمد سامي:

أكد الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، أن مقاتلى قوات الدفاع الجوى المرابطين في مواقعهم بجميع أنحاء الجمهورية يواصلون العمل ليلا ونهارا سِلماً وحرباً لحماية قدسية سماء مصر الغالية ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها لتظل رايات الدفاع الجوي عالية خفاقة تحت قيادة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفي ظل الزعامة الحكيمة لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة الذكرى الـ49 لإنشاء قوات الدفاع الجوي الذي يوافق 30 يونيو من كل عام.

وقال إن قوات الدفاع الجوي، القوة الرابعة في القوات المسلحة المصرية، تمتلك القدرات والإمكانيات القتالية، بما يُمكنها من مجابهة العدائيات الجوية الحالية والمنتظرة ‏وتأمين الأهداف الحيوية بالدولة ومسرح العمليات للقوات ‏المسلحة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.‏

وأوضح الفريق على فهمي أن منظومة الدفاع الجوي تتكون من عناصر استطلاع وإنذار وعناصر إيجابية، ومراكز قيادة وسيطرة تمكن القادة على كافة المستويات من اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوي تنتشر في كافة ربوع الدولة طبقاً لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوي عنها.

وأشار الفريق علي فهمي إلى أن تنفيذ مهام الدفاع الجوى يتطلب إشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة تشتمل على أجهزة الرادار مختلفة المديات تقوم بأعمال الكشف والإنذار بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية.

وأضاف أنه يتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات في تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر على العدو الجوي وإفشال هدفه في تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنه.

وحول التعاون العسكرى الذي يعد أحد الركائز المهمة للتطوير مع العديد من الدول العربية والأجنبية، أوضح قائد قوت الدفاع الجوي أن القوات حريصة على امتلاك القدرات والإمكانيات القتالية التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية من خلال تطوير وتحديث أنظمة الدفاع الجوي مع مراعاة تنوع مصادر السلاح طبقاً لأسس علمية يتم اتباعها في القوات المسلحة بالاستفادة من التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة بمجالاته المختلفة، والتعاون فى تنفيذ التدريبات المشتركة مثل التدريب المصري الأمريكى المشترك "النجم الساطع"، والتدريب اليوناني المشترك "ميدوزا - 8 "، والتدريب البحري المصري/ الفرنسى المشترك " كليوباترا -2019"، والتدريب المصري الأردنى المشترك "العقبة -5"؛ لاكتساب الخبرات والتعرف على أحدث أساليب التخطيط وإدارة العمليات في هذه الدول.

وأشار إلى أنه نظرا للدور الرائد لقوات الدفاع الجوي المصري على المستوى الإقليمي والعالمي تسعى عدد من الدول لزيادة محاور التعاون في كافة المجالات: (التدريب، التطوير، التحديث) معنا مثل جمهورية باكستان، ومملكة البحرين، مضيفا أنه يتم تأهيل مقاتلي قوات الدفاع الجوي من القادة والضباط من خلال إيفاد عدد من ضباط الدفاع الجوي المصري المتميزين للتأهيل بالعلوم العسكرية الحديثة بالمعاهد العسكرية المتميزة بالدول الشقيقة والصديقة.

كما يتم تأهيل ضباط الدفاع الجوي لعدد من الدول بالمنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوي المصرية وبما يساهم في تبادل الخبرات والإعداد المتميز للفرد المقاتل.

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