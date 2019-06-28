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    سيدة بوروندي الأولى تشيد بعظمة الأهرامات

    04:50 م الجمعة 28 يونيو 2019
    سيدة بوروندي الأولى تشيد بعظمة الأهرامات

    منطقة الأهرامات


    الجيزة - أ ش أ:
    استقبلت منطقة آثار الهرم اليوم الجمعة سيدة بوروندي الأولى دينيس نكومي نكورونزيزا، التي تزور مصر حاليا والوفد المرافق لها، وأعربت عن إعجابها بعظمة بناء الأهرامات وبالحضارة المصرية القديمة.

    كان في استقبال سيدة بوروندي الأولى أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، وبدأت زيارتها بالهرم الأكبر والممر الأول داخله، ثم انتقلت الى منطقة البانوراما، قامت والوفد المرافق لها بالتقاط الصور التذكارية ثم توجهت إلى تمثال أبوالهول.

    واستمعت خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الأثري إميل أيوب عن تاريخ المنطقة الأثرية، متسائلة عن طريقة بناء الأهرامات ومكان وجود مقابر العمال بناة الأهرامات.

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    الأهرامات سيدة بوروندي الأولى دينيس نكومي نكورونزيزا

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