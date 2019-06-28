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    "مقابلات وجلسات".. السيسي يشارك في فعاليات قمة العشرين (صور)

    04:16 م الجمعة 28 يونيو 2019
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    كتبت - عايدة رضوان:

    شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في فعاليات اليوم الافتتاحي للقمة الرابعة عشر لمجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

    بدأت الفعاليات بجلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي، حيث نوقشت التحديات المختلفة في هذا الصدد وتأثيراتها السلبية على جهود تحقيق التنمية المستدامة في العالم، وأعقبها جلسة العمل الثانية حول الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتي تناولت بدورها سبل تسخير الابتكار والقدرات التكنولوجية لبلوغ أهداف التنمية الدولية.

    وعلى هامش قمة العشرين، أجرى الرئيس عددًا من المقابلات مع عدد من الزعماء ومديري المنظمات الدولية.

    قمة العشرين الرئيس السيسي أوساكا اليابان

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