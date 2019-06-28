  • عاجل:مباشر كأس أمم أفريقيا.. المغرب 0 - 0 كوت ديفوار

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    طلب إحاطة في البرلمان بشأن أسعار الطيران الداخلي

    04:11 م الجمعة 28 يونيو 2019
    طلب إحاطة في البرلمان بشأن أسعار الطيران الداخلي

    طلب إحاطة في البرلمان بشأن أسعار الطيران الداخلي

    كتبت - ميرا إبراهيم:
    تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة السياحة، ووزير الطيران المدني، بشأن أسعار تذاكر الطيران الداخلي.

    وأوضح فواد -بحسب بيان اليوم الجمعة- أن هناك العديد من السائحين يعانون من أسعار تذاكر الطيران الدولي، الأمر الذي نجم عنه إحجام العديد منهم عن السياحة الداخلية، وتفضيل السياحة الخارجية والأوروبية بسبب هذا الارتفاع المبالغ فيه في تكلفة تذاكر الطيران.

    وأضاف أن هناك العديد من المساعي الحميدة للدولة، لإعادة تنشيط السياحة في مصر مرة أخرى، و إعادتها إلى سابق عهدها ، مما يتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون لحل كافة المشكلات، التي تعيق حركة السياحة في مصر، وذلك نظرا لأهمية السياحة الداخلية ودورها البارز، الذي لعبته الفترة الماضية، ودعمها للسياحة المصرية أثناء الأزمات التي شهدتها.

    وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

    الطيران الداخلي أسعار الطيران مجلس النواب

    الخبر التالى:

    "مقابلات وجلسات".. السيسي يشارك في فعاليات قمة العشرين (صور)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان