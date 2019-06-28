3455 جنيهًا للمتر.. تفاصيل طرح 109 أفدنة بامتداد الشيخ زايد

كتب - محمد نصار:

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض استثمارية لإقامة نشاط عمراني متكامل، بامتداد مدينة الشيخ زايد، على أن يكون الحصول عليها بالتخصيص المباشر.

وحصل "مصراوي"، على نص الطرح الجديد من الهيئة، والذي تمثل في قطعة أرض بمساحة 109 أفدنة، بسعر تقديري للمتر يصل إلى 3455 جنيهًا.

وتطل هذه القطعة على طريق الضبعة ومحور الخدمات ومجاورة لمشروع جنة مصر، ويبلغ طولها 1213 مترًا وبعرض 347 مترًا، ويحدها 4 محاور مرورية يبلغ عرضها ما بين 30 و50 مترًا.

الاشتراطات البنائية

- نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

- النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

- النسبة البنائية للفيلات (توين - تاون - كوارتر) لا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة للفيلات والفيلا المنفصلة لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للفيلات.

- الارتفاع (أرضي + دور علوي) للفيلات، و (أرضي + 3 أدوار علوية) للعمارات ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى وبما لا يتعدى قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة.

- الكثافة السكانية، 125 شخصًا لكل فدان بالنسبة للعمارات السكنية و45 شخصًا لكل فدان بالنسبة للفيلات.

- نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من إجمالي المساحة.

- النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من إجمالي المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، ولا تزيد عن 20% بالنسبة للنوادي الاجتماعية، ولا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمات بالنسبة للخدمات الترفيهية.

- الارتفاع المسموح به (أرضي + دورين) لجميع الأنشطة عدا الحضانة (أرضي + دور أول لإدارة الحضانة فقط)، و (أرضي + أول) بالنسبة للأنشطة الترفيهية والأندية الاجتماعية، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من إجمالي المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.