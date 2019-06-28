"مولدات طوارئ".. "الكهرباء" تعلن خطتها لمواجهة ارتفاع الحرارة

كتب - محمد صلاح:

رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حالة الطوارئ بمختلف الشركات التابعة لها من نقل وإنتاج وتوزيع خلال فصل الصيف.

ويستعرض "مصراوي"، استعدادات الكهرباء لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر بالسلب على محطات توليد الكهرباء مما يؤدي لزيادة الاستهلاك من قبل المواطنين.

- إصدار تعليمات لشركات الإنتاج والتوزيع والنقل باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين محطات الكهرباء.

- اتخاذ إجراءات صارمة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي.

- عدم اللجوء لتخفيف أي أحمال نظرًا لوجود فائض كبير في القدرات المنتجة.

- ستشهد بعض المناطق انقطاعات طفيفة خلال الصيف الحالي.

- الانتهاء من صيانة عدد كبير من محطات الكهرباء.

- تواجد رؤساء المحطات بمواقع العمل على مدار الساعة.

- فرق فنية ومولدات طواريء على مستوى الجمهورية.

- رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى في القطاع بالكامل خاصة بمحطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات.

- اتخاذ الإجراءات والتنسيقات اللازمة لتوفير إمدادات الوقود لجميع المحطات.​