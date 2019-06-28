شركة أجنبية تنظم الحدث.. 9 إجراءات لنقل 22 مومياء ملكية لمتحف الحضارة

كتب - محمد نصار:

تستعد محافظة القاهرة، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة، خلال الفترة المقبلة.

وينشر مصراوي تفاصيل استعدادات القاهرة لهذا الحدث الكبير والذي يجري الإعداد له بشكل موسع على النحو التالي:

- تكليف شركة أجنبية لتنظيم الحدث بناءً على توجيهات رئاسية.

- تنظيم الحدث يوم الجمعة أو السبت في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

- الحدث يشهد مجموعة من العروض العسكرية خلال عملية نقل الممياوات.

- تخصيص 8 أماكن ثابتة لوسائل الإعلام المختلفة لتغطية الحدث بدءًا من المتحف المصري ثم التحرير ثم الكورنيش ثم متحف الحضارة.

- يتم التنسيق بالتعاون مع وزارات الآثار والإسكان وعدد من الجهات المعنية.

- إعادة طلاء العقارات التي تقع على خط السير عملية النقل.

- رفع كفاءة الطرق بإعادة الرصف واستكمال الأرصفة وطلاء الدورات وكذلك صيانة الكباري مع إعادة طلاء أجسامها وباطنها وأعمدتها.

- تنسيق المسطحات الخضراء وزراعتها مع تقليم الأشجار ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وإعادة التخطيط المروري لكافة الشوارع.

- وجه المحافظ، رئيس حي مصر القديمة، بتقديم كافة التسهيلات وسرعة منح التصاريح اللازمة للانتهاء من إعادة طلاء العقارات وإزالة التشوهات البصرية بمحيط المتحف.​