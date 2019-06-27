وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ الفيوم يفتتحون مسجد قايتباي الأثري.. غدًا

كتب- محمود مصطفى:

يفتتح وزيرا الأوقاف والآثار واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس ائتلاف دعم مصر، غدًا الجمعة 24 من شوال1440هـ - الموافق 28 من يونيو 2019م، مسجد قايتباي الأثري بمحافظة الفيوم بعد إتمام صيانته وترميمه.

ويلتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالمحافظة لمتابعة خطة العمل الدعوي بها.