وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ الفيوم يفتتحون مسجد قايتباي الأثري.. غدًا
11:30 م الخميس 27 يونيو 2019
كتب- محمود مصطفى:
يفتتح وزيرا الأوقاف والآثار واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس ائتلاف دعم مصر، غدًا الجمعة 24 من شوال1440هـ - الموافق 28 من يونيو 2019م، مسجد قايتباي الأثري بمحافظة الفيوم بعد إتمام صيانته وترميمه.
ويلتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالمحافظة لمتابعة خطة العمل الدعوي بها.
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