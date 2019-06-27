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    وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ الفيوم يفتتحون مسجد قايتباي الأثري.. غدًا

    11:30 م الخميس 27 يونيو 2019
    وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ الفيوم يفتتحون مسجد قايتباي الأثري.. غدًا

    اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم

    كتب- محمود مصطفى:

    يفتتح وزيرا الأوقاف والآثار واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس ائتلاف دعم مصر، غدًا الجمعة 24 من شوال1440هـ - الموافق 28 من يونيو 2019م، مسجد قايتباي الأثري بمحافظة الفيوم بعد إتمام صيانته وترميمه.

    ويلتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالمحافظة لمتابعة خطة العمل الدعوي بها.

    عصام سعد وزارة الأوقاف وزارة الآثار عبد الهادي القصبي مسجد قايتباي الأثري

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