جامعة القاهرة تعلن خريطة العام الجديد وموعد نتائج الامتحانات

كتب - محمد قاسم:

استعرض مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه الخميس، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إعلان نتائج عدد كبير من الكليات وسيتم إعلان الباقي خلال أيام.

ووجه الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأساتذة الجامعة وخريجيها الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التفوق، التقديرية، التشجيعية) لعام 2018 التي تمنحها وزارة الثقافة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية.

واستعرض مجلس الجامعة، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019/2020 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 21 سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتُستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2020 ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتُجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لعمداء الكليات وأساتذة الجامعة، بالتقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2019، حيث جاءت جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة بـ١٤ تخصص في التصنيف شنغهاي للتخصصات، وأقتربت الجامعة من سقف الـ١٠٠ في عدد من التخصصات، مثل الصحة العامة والصيدلة وعلوم الأدوية، وحققت المرتبة 201 – 300 في مجال علوم وتكنولوجيا الغذاء وطب الفم والأسنان والطب الاكلينيكي والهندسة المدنية وهندسة الاتصالات.

بينما أشار تقرير شنغهاي للتخصصات إلى تحقيق الجامعة المرتبة من ١٥١ -٢٠٠ في مجال العلوم البيطرية، وجاءت في المرتبة 401 – 500 في مجالي الرياضيات والهندسة الكيميائية.

وأوضح "الخشت"، أن تصنيف شنغهاي يستخدم ٥ معايير وخصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة، وهي عدد الأبحاث المنشورة في المجلات المُفهرسة عالميًا، ونسبة الاستشهادات لكل تخصص أكاديمي، والتعاون الدولي في عدد الأبحاث المشترك فيها أكثر من دولة، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات متخصصة، وعدد الأساتذة الحاصلين على جوائز في موضوعات أكاديمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة"Jar" ، أصبحت رقم ٥ على مستوي العالم في التخصصات البينية، كما أن مجلة كلية الحاسبات المعلوماتية حققت تقدمًا كبيرًا وفقًا لتصنيف كلاريفيت الأمريكي للمجلات العلمية الدولية.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الإعداد لمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية للجامعة، مؤكدًا على ضرورة نشر الأبحاث العلمية في مجال العلوم الإنسانية بالمجلة، معلنًا قُرب صدور العدد الأول منها.