وزارة السياحة تطالب الشركات بسرعة إرسال بيانات الحجاج

كتب ـ يوسف عفيفي:

خاطبت غرفة السياحة، الشركات العاملة في موسم الحج للعام الجاري، بموافاة وزارة السياحة، ببيانات حجاج القطاع السياحي وذلك حتى يتسنى لهم إصدار مستلزمات الحجاج "بطاقات التعارف ـ أسورة المعصم ـ كارت الحقيبة ـ عليقة الكارت".

جاء ذلك بناء على خطاب وزارة السياحة الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، في إطار الإجراءات التنفيذية لموسم الحج الجديد 1440 هجرية.

وأهابت الغرفة بالشركات السياحية ورؤوس التضامن، ضرورة وسرعة استكمال بيانات كافة الحجاج ورفع الصور الشخصية لهم على موقع خدمات الحج والعمرة بوزارة السياحة في أقرب وقت ممكن وذلك حتى تتمكن الوزارة بإرسال البيانات المطلوبة إلى وزارة الداخلية، مع اعتبار هذا الأمر مهم وعاجل.​