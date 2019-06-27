"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات المنيا الجديدة

كتب- محمد نصار:

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، وقيادات الجهاز، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة، وذلك تأكيدًا للحرص المتواصل على تقديم الدعم والمتابعة الدورية لمواقع العمل، ولتحفيز العاملين والشركات على استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، ولسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الدولة.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الخميس، أنه من ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بالمدينة، والتي تم تفقدها، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 20 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بالمشروع، مشيرًا إلى أنه تم متابعة أعمال المرحلة الثانية التي يجري تنفيذها بمشروع مأخذ المياه بالمدينة، والتي تهدف إلى رفع طاقة المأخذ إلى 95 ألف م3، بدلًا من 45 ألف م3.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تفقد تنفيذ ألأعمال بمشروعي "سكن مصر" و"الإسكان الاجتماعي" بالمدينة، وإعطاء التوجيهات اللازمة لسرعة الانتهاء من المرافق الخاصة بتلك المشروعات، فضلًا عن تفقد أعمال تطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وأعمال ازدواج الطريق الصحراوي.

وأشاد علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، بمنظومة التشغيل والصيانة ونظام التحكم بالمحطة، حيث حضر تجربة عملية لبيان مدى جودة المياه، وجاءت نتائج التجربة نموذجية، كما أشاد بتطوير أعمال الزراعة، والطرق والإسكان الاجتماعي، وحسن سير العمل وقد حث جميع الشركات العاملة على زيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد.