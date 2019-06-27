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    تكريم طلاب جامعة عين شمس المشاركين في تجميل منطقتي "الأسمرات 3 والمحروسة"

    12:17 م الخميس 27 يونيو 2019
    تكريم طلاب جامعة عين شمس المشاركين في تجميل منطقتي "الأسمرات 3 والمحروسة"

    تكريم طلاب جامعة عين شمس

    كتب- محمد نصار:

    كرم المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس المشاركين في تجميل المناطق العشوائية التي جرى تطويرها (الأسمرات 3 - المحروسة).

    ومنح صديق، شهادات تقدير للطلاب عرفانًا بجهودهم في تجميل تلك المناطق، داعيًا إلى مشاركة طلاب الجامعات في المشروعات القادمة.

    وأكد صديق، أن التعاون مع الجامعات كشريك في التنمية يأتي تنفيذًا لسياسة الدولة والصندوق بشأن تضافر الجهود والعمل الجماعي والمشاركة المجتمعية الفعالة لتطوير المناطق العشوائية، وتحسين البيئة لتغيير الوجه العمراني لمصر.

    وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن حفل توزيع شهادات التقدير أقيم بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية، وبحضور الدكتور إيهاب حنفي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، وقيادات الصندوق، وعدد من مسئولي كلية التربية النوعية بالجامعة والمشرفين على المشروع، والطلبة المشاركين بالأعمال الفنية.

    يشار إلى أن طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، قاموا بتجميل منطقة الأسمرات 3، من خلال الرسم على غرف الكهرباء الموجودة بالمنطقة، وذلك لتحويلها من كتلة خرسانية إلى لوحات فنية مبدعة، والتي أضافت لمسات ساحرة للمكان وكذلك منطقة المحروسة، حيث قام الطلاب برسومات داخلية للحضانات التي تستقبل الأطفال بعد التسكين.

    حفل تكريم جامعة عين شمس المناطق العشوائية طلاب الجامعات

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