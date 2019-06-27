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    الأوقاف تعقد دورة في قضايا التجديد لمحرري الشأن الديني

    12:09 م الخميس 27 يونيو 2019
    الأوقاف تعقد دورة في قضايا التجديد لمحرري الشأن الديني

    وزارة الأوقاف

    كتب – محمود مصطفى:

    قررت وزارة الأوقاف، عقد دورة لمدة ثلاثة أيام حول قضايا التجديد وأهم إصدارات الوزارة في هذا الشأن، وذلك لمن يرغب من لمحرري الشأن الديني.

    وقال وزير الأوقاف، في بيان له الخميٍس، إن الدورة متاحة لمحرري الشأن الديني الديني المعنيين بتغطية أخبار الوزارة، ومن يرغب من محرري الشأن الديني بصفة عامة.

    وأوضح أنه سيتم إعطاء شهادة بحضور الدورة لمن يحضر بالفعل جميع محاضراتها، وهي ست محاضرات في ثلاثة أيام، مطالبا الراغبين في الحضور بتسجيل اسمه بمكتب الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، أو المركز الإعلامي.

    وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن دور وزارة الأوقاف ورسالتها في تجديد الفكر الديني، بما يحافظ على الثوابت ويراعي متغيرات العصر ومستجداته وتحدياته.

    وزارة الأوقاف محرري الشأن الديني الخطاب الديني جابر طايع

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