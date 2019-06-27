​استثناء الطلاب الوافدين من شرط السن للالتحاق بالأزهر

كتب – محمود مصطفى:

قرر المجلس الأعلى للأزهر، الموافقة على استثناء الطلاب الوافدين من شرط السن للالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف؛ حتى سن الـ30.

وأوضح المجلس الأعلى للأزهر، أن القرار يطبق على جميع الحالات المماثلة، أما من تجاوز سن الـ30 فتعرض حالتهم على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويفوض في قبولهم من عدمه.

ووافق الأعلى للأزهر، على أن يعيد طالب الدراسات العليا فيما رسب فيه في العام التالي بدوريه، وفى حالة النجاح يرصد له ما حصل عليه ولا يتجاوز الحد الأعلى لتقدير مقبول، فإن رسب في هذا العام بدورية يُفصَل، على أن يطبق هذا القرار اعتبارًا من العام الجامعي 2018/2019م.