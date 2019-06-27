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    التعليم: إجراء امتحانات "المحاولة الثانية" لأولى ثانوي ورقيًا

    11:57 ص الخميس 27 يونيو 2019
    التعليم: إجراء امتحانات "المحاولة الثانية" لأولى ثانوي ورقيًا

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، عقد امتحانات (المحاولة الثانية)، لنهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي (2018/ 2019)، ورقيًا، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 14 يوليو 2019 وحتى 27 يوليو 2019.

    ووجهت وزارة التربية والتعليم - في الخطاب المرسل من قطاع التعليم العام إلى المديريات التعليمية بالمحافظات- بضرورة إنهاء إجراءات طباعة الاختبار الورقي المعد لامتحانات يوليو 2019 في أسرع وقت، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الامتحان المعتمد من وزير التربية والتعليم.

    وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كل الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة اللجان، طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وإعداد كشوف مناداة وأرقام جلوس وتوزيع اللجان وتحضير الملاحظين، وإعداد محاضر فتح وغلق اللجان، والتنبيه على مديري المدارس بالإعلان عن جدول الامتحان ووضعه في مكان ظاهر بالمدرسة، وإعلام الطلاب به.

    كما وجه الخطاب مديري المدارس إلى القيام بإعداد كشوف بالطلاب الذين يستوجب عليهم أداء اختبارات المحاولة الثانية، والمقرر عقدها بداية من 14 يوليو 2019، وإبلاغ الطلاب بالمواد الملزمين دخولها في (المحاولة الثانية).

    وأوضحت الوزارة أن المواد الدراسية التي يمتحن فيها الطالب وهي غير مضافة للمجموع الكلي، وغير مدرجة في جدول الامتحان، تعلن نتيجتها في المدارس، سواء في امتحان شهر مايو الماضي، أو امتحان المحاولة الثانية الذي سيعقد في شهر يوليو المقبل.

    وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي امتحان الدور الثاني الامتحانات

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