وزير الأوقاف: افتتاح 1000 مدرسة قرآنية لحماية النشء من الجماعات الضالة

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، إن افتتاح 1000 مدرسة قرآنية بالتمام والكمال في أقل من عامين تعمل بالمجان لرعاية النشء والشباب وخدمة كتاب الله عز و جل إضافة إلى التوسع في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وتعظيم دور مسابقات القرآن الكريم المحلية والعالمية، يرجع إلى عناية الوزارة واهتمامها بخدمة كتاب الله تعالى.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان الاثنين، أن ذلك يأتي إيمانا من الوزارة بأن المدارس القرآنية مفتاح كل خير، ولا سيما عندما نبرز ما فيه من قيم الرحمة ومكارم الأخلاق، هذا من جهة، ويرجع من جهة أخرى إلى إيمان قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بضرورة وحتمية العمل على تجفيف منابع التطرّف والتشدد واقتلاع الفكر المتطرف من جذوره، وعدم السماح باستخدام غطاء تحفيظ القرآن الكريم للتجنيد المبكر للنشء لحساب جماعات ضالة أو منحرفة عن المنهج الوسطي السمح.

وأشار إلى أن إنجاز هذا العمل كان وراءه جهد ورجال يؤمنون برسالتهم ويعملون بصدق على إنجازها، فكل التحية لكل من أسهم بجهد مخلص من أبناء الوزارة الأوفياء في كل شبر من أرض مصر العزيزة الغالية، وكل وطني مخلص أسهم في ذلك أو أعان عليه.