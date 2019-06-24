صور- بالتقسيط على 7 سنوات.. الإسكان تطرح 538 شقة بالعاصمة الإدارية

القاهرة- مصراوي:

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) في الحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان اليوم الاثنين، إن الحجز بسداد مبلغ جدية قدره 100 ألف جنيه للوحدة، وجرى استكمال سداد نسبة 10 ٪ من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يجرى سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10 % عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.