بأسبقية الحجز إلكترونيًا.. الإسكان تطرح 504 شقق بـ"سكن مصر" الشروق

القاهرة- مصراوي:

​أعلنت وزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأوضح الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن أسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد للمشروع ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، الموافق 2/7/2019.

من جانبه قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية : إن الحجز بسداد مبلغ جدية قدره 70 ألف جنيه للوحدة، ويجرى استكمال سداد نسبة 20 ٪ من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10 % عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.