مدبولي يصل إلى شتوتجارت للمشاركة في "المنتدى العربي الألماني"

كتب- محمد غايات:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، في مُستهل زيارته لرئاسة الوفد المصريّ رفيع المستوى الذي سيشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

ويرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، وفد يضم وزراء الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والاتصالات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عددٍ كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحاديْ الغرف التجارية والصناعات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إن أهمية مشاركة مصر تأتي من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصاديًا واستثماريًا مهمًا للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

وسيتضمن جدول أنشطة رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، عقد لقاءات مع كبار مسئولي شركتيْ "مرسيدس" و"بوش"، بالإضافة إلى زيارة مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، وتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.