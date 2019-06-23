"الصحة": علاج 47 حالة من مشجعي الأمم الأفريقية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ47 حالة من مشجعي بطولة الأمم الأفريقية من المصريين وغير المصريين، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن الحالات منهم ٤٠ مصرياً تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و٧ من جنسيات أفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين ألم بالبطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.

من جانبه، أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه تم نقل ١٤ حالة من المشجعين "المصريين وغير المصريين" إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحالات إضافةً إلى عمل الأشعة والتحاليل بالمجان وخرجوا خروج تحسن، وموضحاً أن هذه الحالات حدثت أثناء مباريات أمس والتي أقيمت بين أوغندا والكونغو، ونيجيريا وبوروندي، ومدغشقر وغينيا، ومباراة اليوم بين المغرب وناميبيا.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم ٩٩٨ للحالات الطارئة باللغتين "الإنجليزية والفرنسية" إضافةً إلى اللغة العربية حيث يتلقى جميع الاستفسارات من كافة المحافظات.