تعيين "حلمي عبدالرحمن" مديرًا تنفيذيًا لهيئة الرعاية الصحية

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارا بتعيين الدكتور حلمي عبدالرحمن مديرا تنفيذيا للهيئة.

يأتي ذلك تنفيذًا للمادة رقم 19 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2018، والتي نصت على أن (يكون لهيئة الرعاية مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط).

جدير بالذكر أن الدكتور حلمي عبدالرحمن شغل عدة مناصب منها: المستشار الطبي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستشار الطبي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

ويعد "حلمي"، أحد خريجي البرنامج الرئاسي لإعداد الكوادر القيادية.

وتتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة التي تضم تدريجيا لنظام التأمين الصحي الشامل بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تحددها هيئة الإعتماد والرقابة.

ومن المقرر بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل مطلع يوليو المقبل، بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد.