"عبدالعال" يرفع جلسة البرلمان.. والتصويت النهائي على العلاوة والموازنة غدًا

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة المشاركة الواسعة من جانب الأعضاء بجلسة البرلمان غدًا الاثنين، للتصويت النهائي على التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

جاء ذلك بعد رفعه جلسة الأحد، مؤكدا أيضًا أن الجلسة غدا ستشهد الموافقة النهائية على علاوات يوليو بشأن المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلا:" كله يحضر بكرة وإلا ستحاسبون في دوائركم حساب عسير"، مؤكدًا أن هذا القانون سيطبق من أول يوليو.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد الجلسة اليوم وأمس، مناقشات موسعة حول الموازنة، فيما شهد المجلس أيضا اجتماع للجنة العامة بشأن الموازنة، والموازنة الخاصة بالمجلس.