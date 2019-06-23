بالتعاون مع مصر الخير.. "إعمار مصر" تنتهي من تسليم المرحلة الأولى من "بيوت الخير"

ترميم 1000 منزل و500 مشروع "توليد دخل" دخل خلال عام.. ومرحلة ثانية قريبا

"بيوت الخير".. بيت لأسرة مستحقة مقابل كل وحدة سكنية تبنيها "إعمار مصر"

بحضور محافظ مطروح اللواء أ. ح مجدي الغرابلي، أعلنت شركة "إعمار مصر" بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" عن انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة "بيوت الخير" وتسليم أخر عدد من الوحدات السكنية بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح لكافة المستحقين.

جاء ذلك ضمن فاعليات الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى التي شملت العمل في 4 محافظات هي مطروح والبحيرة وأسوان وقنا، في إطار تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لدى إعمار مصر لتقديم وحدات سكنية جيدة وتوفير فرص عمل ومشروعات توليد دخل لتحسين الظروف المعيشية للأسر الاكثر استحقاقًا.

وبدأ العمل بالمشروع منذ توقيع برتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير وشركة إعمار مصر للتنمية ووزارة التضامن بشهر سبتمبر من عام 2018.

واستطاعت شركة إعمار مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى للمشروع والتي استهدفت ترميم وتأهيل ما يزيد عن 1000 منزل وتوفير 500 مشروع لتوليد الدخل للأسر الأكثر احتياجاً بـ4 محافظات هي البحيرة، وأسوان، ومرسى مطروح وقنا ويتم العمل في حوالي 10 مراكز بهذه المحافظات بتغطية متوسط عدد 5 قرى لكل مركز على مستوى الأربع محافظات.

وشمل التنفيذ العديد من القرى بمركزي كوم حمادة / بدر ليصبح إجمالي القرى التي تم عمل تدخلات بها 17 قرية بمحافظة البحيرة.

أما عن محافظة مطروح، فقد تم العمل في مركزين هما (العلمين / الرويسات ) في قرى مدينة العلمين البلد / مدينة الرويسات.

أما في محافظة اسوان، استهدفت المرحلة الأولى 4 قرى في مركزين هما (كوم امبو / دراو ) .

نهاية بمحافظة قنا، حيث تم العمل في 3 مراكز هي (دندرة / نجع حمادي / دشنا / ) ليصبح إجمالي القري التي تم العمل عليها بمحافظة قنا 23 قرية.

الجدير بالذكر أنه تم صب أسقف خرسانية لجميع المنازل بدلاً عن تسقيف المنازل سابقاً بالقش والبوص والجريد، بالإضافة إلى عمل ترميم شامل لكافة المنازل بجانب تأسيس عدد 821 دورة مياه وتشطيب جميع دورات المياه لكل المنازل.

بالإضافة إلى استكمال التشطيبات الكهربائية لجميع المنازل وتأسيس شبكة الكهرباء الداخلية لعدد 465 منزلا وتأسيس أعمال نجارة الأبواب والشبابيك لعدد 425 منزلا، وتأسيس أعمال النجارة والدهان بحسب احتياجات المستحقين.

ذلك فضلاً عن عمل محارة للحوائط والأسقف لأغلبية المنازل واستكمال المحارة المتبقية لكل منزل وتم دهان جميع المنازل داخلياً بدهانات اقتصادية تتماشى مع رغبة المستحق، بالإضافة إلى عمل دهان أسمنتى خارجي بشكل موحد لكل محافظة من محافظات العمل وتم تركيب سيراميك اقتصادي للمنازل لضمان النشأة في بيئة صحية وآمنة. حيث لم تتعدى مساحات المنازل المرصودة داخل المشروع عن ٦٠ م٢ .

ولم يقتصر المشروع على ذلك، بل شمل مشروعات توليد الدخل للأسر الأكثر احتياجاً، حيث تم تمكين عدد 500 مستفيد من السيدات والشباب الريفي أصحاب المهارات في تربية الدواجن البياضة والذي يتوفر لديهم الشروط الفنية لإقامة المشروع وذلك بهدف رفع مستواهم ومستوى أسرهم الاقتصادي. وتم اختيار المستفيدين وفقاً لضوابط ومعايير ليتم الاستغلال الأمثل لطاقاتهم ومواردهم وأفكارهم لجني الأرباح والانفتاح على الأسواق.

كما يمكن المشروع كل مستفيد منهم من استلام عدد 120 من الدواجن البياضة وبطارية لتسكين الدواجن بها وشفاط هواء وخلية تبريد لضمان مستوى درجة حرارة مناسب لنجاح المشروع، بالإضافة لتوفير كمية تقدر بنصف طن من الاعلاف لكل مستفيد حتى يقوم المستفيد بالبدء في عملية الإنتاج وجنى الأرباح.

نبذة عن مؤسسة مصر الخير:

مصر الخير، مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر، وتحويل الإنسان المصري من العدم إلى الكفاف، ومن الكفاف إلى الكفاية، ومن الكفاية إلى الكفاءة، حتى يكون الإنسان قادر على المساهمة الايجابية في مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا وذلك من خلال العمل في ستة قطاعات للتنمية وهي: الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة.

وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين في كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروعا. ونجحت مصر الخير -من خلال تطبيق الطرق العلمية- في تقديم أكثر من 50 مليون خدمة خلال 11 عاما تم تقديمها من خلال 6 قطاعات مختلفة تلبي كافة الاحتياجات الإنسانية.

نبذة عن "إعمار مصر":

إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية)، من كبرى الشركات المطورة للمجتمعات السكنية المرموقة في الجمهورية. وهي شركة تابعة تملك غالبية أسهمها شركة إعمار العقارية ش. م. ع المدرجة في "سوق دبي المال" ومقرها الإمارات العربية المتحدة. ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي المملوكة لشركة "إعمار مصر" حوالي 15.4 مليون متر مربع موزعة على أربعة مواقع متميزة استراتيجيا في شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمال.

ومن أبرز المشاريع الحالية قيد التنفيذ ضمن محفظة "إعمار مصر" مشروع "أب تاون كايرو". وهو مجمع رئيسي متكامل متعدد الاستخدامات يتوسطه مشروع "إعمار سكوير" الراقي الذي يعد وجهة مركزية نابضة بالحياة، بالإضافة الى كل من "مراسي"، الوجهة السياحية العصرية في الساحل الشمالي ومشروع" ميفيدا" السكني عالمي المستوى في القاهرة الجديدة والذي يرسي معايير جديدة على مستوى المشاريع التطويرية السكنية في الجمهورية.

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