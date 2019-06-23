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الإمام الأكبر يؤكد دعمه لأي مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني

05:53 م الأحد 23 يونيو 2019
الإمام الأكبر يؤكد دعمه لأي مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أهمية إيجاد حلول عملية تراعي المشكلات التي يعانيها المجتمع وتهدف إلى أن تستفيد جميع فئات المجتمع من المكتسبات الاقتصادية، معربا عن دعمه لأي مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلة الإمام الأكبر، اليوم الأحد، برئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح.

وعرض رئيس البورصة، خلال اللقاء، على الدكتور الطيب برنامجا يستهدف رفع الوعي المالي والاقتصادي في المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية عبر إتاحة برنامج تدريبي شامل لطلاب جامعة الأزهر بمختلف كلياتها بهدف إشراك المجتمع في بناء الاقتصاد الوطني، وكذلك توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من الآليات والمنتجات الاستثمارية التي يتيحها سوق الأوراق المالية.

أحمد الطيب الأزهر الشريف محمد فريد صالح البورصة المصرية

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