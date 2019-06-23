نائبة تطالب بإنشاء مصنع مصري لإنتاج أدوية منع الحمل

كتبت ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح إنشاء مصنع لإنتاج أدوية منع الحمل كحل جذرى لمشكلة الزيادة السكانية.

وأوضحت "منير" أن المشكلة السكانية على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية المتعددة الأبعاد التي تواجهها مصر، بسبب ارتباطها الشديد بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بالمجتمع كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجالات التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

وأضافت: "بين الحين والآخر نجد أزمة نقص ملحوظ في حبوب منع الحمل، أو اختفاء أنواع دون الأخرى، أو عدم تواجدها على المستوى الجغرافى المطلوب، حيث تتوافر في بعض المحافظات وتختفي في الأخرى".

وواصلت: "من المهم أن يكون هناك مصنع محلي يقوم على إنتاج حبوب منع الحمل، لاسيما وعدم وجود مصنع مصري يقوم بإنتاج هذه الوسائل.. فوجود مصنع مصرى ينتج وسائل الحمل، ويقوم بتوزيعها على نطاق جغرافي كبير، يمنع أن تقوم الشركات المستوردة باستغلال حاجة السوق المصرية، أو تعطيش السوق لخدمة مصالحها الشخصية".

واقترحت "منير" أن يتم دراسة بناء مصنع مصرى على الأراضي المصرية، لانتاج وسائل منع الحمل، على أن يكون له منافذ توزيع على مستوى المحافظات من خلال مراعاة التقسيم الجغرافى، بحيث يشمل كافة المحافظات والقرى المصرية.