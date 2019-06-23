"عبدالعال" مداعبًا "عجينة": "اقعد بدل ما ابعتك للمفتي"

كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب إلهامي عجينة، قائلا: "اجلس بدل ما ابعتك عند المفتى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وجاءت مداعبة عبدالعال، لإلهامي عجينة، بعدما طالبه أكثر من مرة خلال الجلسة بالالتزام بالجلوس في مكانه بالجلسة.

ولم تكن تلك المداعبة هى الواقعة الأولى، حيث سبق وداعب الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة للبرلمان يوم ٢٥ نوفمبر الماضى، النائب إلهامي عجينة، قائلا: "اقعد يا إلهامي ولا تروح للمفتي؟"، في إشارة منه إلى إحالة عجينة إلى لجنة القيم التي شبهها بالمفتي.

وطالب الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة النواب، بالتزام الهدوء داخل القاعة لتتمكن الجلسة من مواصلة أعمالها واستكمال جدول الأعمال.

جدير بالذكر أن النائب إلهامي عجينة، واحد من النواب المحالين للجنة القيم، لكن لم يتم حتى مناقشة تقرير اللجنة بشأنهم الذي أوصى بحرمان النائب من حضور جلسات دور انعقاد كامل.