تعرف على الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

كتب- محمد عاطف:

انتهى أعضاء المجلس الأعلى للثقافة منذ قليل من التصويت على جائزة الدولة التقديرية، وحصد كل من المخرج فهمي الخولي، والكاتب عبدالحليم ابراهيم، الجائزة في فرع الفنون.

بينما حاز كل من الدكتور محمد عبد المطلب والمخرج هاشم النحاس والكاتب محمد أبو العلا السلاموني، والشاعر محمد الشهاوي على الجائزة في فرع الآداب.

فيما حاز على جائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية كل من الدكتور سعيد توفيق، سميحة القليوبي، الدكتور محمد غنيم، وحجبت الجائزة الرابعة.

وتبلغ قيمه جائزة الدولة التقديرية 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة، ويبلغ عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة عشرة جوائز منقسمة كالتالي 3 جوائز في فرع الفنون، 3 جوائز في فرع الآداب، 4 جوائز في فرع العلوم الاجتماعية.​