الأعلى للثقافة يعلن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

كتب- محمد عاطف:

عقد المجلس الأعلى للثقافة اليوم الأحد، اجتماعه السنوي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، حيث أعلن الدكتور هشام عزمي، عن نتيجة جائزة الدولة التشجيعية وجاءت كالتالي:

أولًا الفنون:

التصوير: أسماء النواوى، النحت: نجيب معين، التأليف الموسيقى: حجبت، الإخراج المسرحى: تامر كرم أيوب مصطفى، التأليف المسرحي: حجبت، العمارة وعمران الثقافة: المبانى الثقافية ومحيطها العمرانى: محمد عبد الحميد محمد عبيد، الموال الشعبي (أداء - جمعا- دراسة): حجبت، إخراج الفيلم الوثائقى الطويل: حجبت.

ثانيًا الآداب:

دراسة تطبيقية في السرد العربى: علاء عبد المنعم إبراهيم غنيم عامر، تحليل لغوى لنص أدبى: حجبت، ديوان شعر فصيح: عبد الرحمن مصطفى مصطفى مقلد، ديوان شعر عامى: كامل كمال كامل أحمد مبروك، رواية تاريخية: أحمد محمد سعد الدين إسماعيل، مجموعة قصصية قصيرة جدا: محمد أحمد حسن الحديني، إخراج فيلم أطفال لرسوم متحركة من 3: 10 دقائق: حجبت، ترجمة كتاب في أحد الأعمال الإبداعية: حجبت.

ثالثًا العلوم الاجتماعية:

علم الاجتماع: حجبت ، التاريخ: حجبت، الجغرافيا: حجبت، الفلسفة وعلم النفس: حجبت، الإعلام: حجبت، الآثار: حجبت، الثقافة العلمية: حجبت، التربية: حجبت.

رابعًا العلوم الاقتصادية والقانونية:

اقتصاديات صناعة السياحة في مصر: حجبت، استراتيجيات التنمية الاقتصادية في مصر بين الواقع والمأمول: حجبت، نظم سياسية: رابحة محمد سيف الدين نجم الدين علام، نظم سياسية دولية: حجبت، الشريعة الإسلامية: أحكام الفقة الإسلامي وصلاتها بالواقع المعاصر بين الثبات والتجديد: حجبت، القانون الدولي العام: إصلاح منظمة الأمم المتحدة: حجبت، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان: رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز: حجبت.