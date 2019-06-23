تعرف على الفائزين بجوائز الدولة في التفوق

كتب- محمد عاطف:

انتهى أعضاء المجلس الأعلى للثقافة منذ قليل من التصويت على جائزة التفوق وحصد إبراهيم الدسوقي وابتسام فريد الجائزة في فرع الفنون، بينما حاز كل من الشاعر فؤاد طمان وأحمد فضل شبلول الجائزة في مجال الآداب، وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من الدكتور جمال شقرة وهويدا سيد علي، والدكتور عاطف منصور.

وتشمل قيــمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفــروع مــائة ألـف جنيه مصري، وميــدالية فضـــية ولا يجوز تقسيمها ، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.