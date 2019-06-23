  • عاجل:مباشر.. المغرب 0 - 0 ناميبيا.. كأس الأمم الأفريقية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    تعرف على الفائزين بجوائز الدولة في التفوق

    04:46 م الأحد 23 يونيو 2019
    تعرف على الفائزين بجوائز الدولة في التفوق

    المجلس الأعلى للثقافة

    كتب- محمد عاطف:

    انتهى أعضاء المجلس الأعلى للثقافة منذ قليل من التصويت على جائزة التفوق وحصد إبراهيم الدسوقي وابتسام فريد الجائزة في فرع الفنون، بينما حاز كل من الشاعر فؤاد طمان وأحمد فضل شبلول الجائزة في مجال الآداب، وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من الدكتور جمال شقرة وهويدا سيد علي، والدكتور عاطف منصور.

    وتشمل قيــمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفــروع مــائة ألـف جنيه مصري، وميــدالية فضـــية ولا يجوز تقسيمها ، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

    المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة في التفوق إبراهيم الدسوقي

    الخبر التالى:

    الأعلى للثقافة يعلن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان