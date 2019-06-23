تفقد الجامعات والمدينة التراثية.. تفاصيل جولة الـ5 ساعات لوزير الإسكان بالعلمين الجديدة

كتب- محمد نصار:

اختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، والتي استمرت نحو 5 ساعات، رافقه فيها مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر تشغيل 4 كليات هندسية في العام الدراسي المقبل، وبلغت نسبة التنفيذ 80% من الهيكل الخرساني.

وبدأت الشركات المنفذة في أعمال التشطيبات بفرع الأكاديمية، وتبلغ مساحة الفرع 62 فدانًا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مباني الكليات - مباني الإقامة - المبنى الرئيسي - مركز الإبداع - المكتبة - الكافيتريات) وكذا جامعة العلمين الأهلية، ومن المقرر تشغيل 3 كليات في المرحلة الأولى للعام الدراسي المقبل، وهي (القانون الدولي - الدراسات العليا - السياحة والفنادق) وسيتم التشغيل بمعرفة جامعة الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 95% من أعمال الهيكل الخرساني لكامل المرحلة الأولى للقطاعين الأول والثاني، وتبلغ إجمالي مساحة المشروع 128 فدانًا مُقسمة إلى 3 قطاعات، وجارِ تنفيذ قطاعين منهما (كل قطاع على مرحلتين)، وتضم الجامعة (13 كلية - 4 مبان سكنية - مبنى للإدارة - المكتبة).

كما تفقد الوزير، منطقة المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانًا، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 60%، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية - الحديقة المركزية - المسجد - الكنيسة - المسرح الروماني - الأوبرا - المباني التجارية والفندقية في الحي القديم - مجمع السينمات - المعارض - حديقة الأطفال - مركز تنمية المهارات - مبنى رئاسة المدينة - الحي الاستثماري).