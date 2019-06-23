وكيل "محلية النواب" يطالب الوزارات والمحافظات بتعظيم مواردها الذاتية

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم النائب أحمد مصطفى فرجاني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لتعظيم الوزارات والمحافظات للموارد الذاتية بها من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدم في المحافظات ومن أجل الانتهاء من المشروعات القومية بالإضافة للاعتمادات المالية في الموازنة العامة للدولة.

وأشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بما حققته هيئة الأوقاف بأعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها، وبلغت جملة الإيرادات عن شهر مايو 229.7 مليون جنيه" بنسبة 200% من الربط الفعلي، مطالبًا كافة الوزارات والهيئات والمحافظات بأن تضع نصب أعينها ما تقوم به الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي نفس الوقت لتخفيف الأعباء عن الموزانة العامة للدولة.

وأكد "فرجاني"، أن التمويل هو الركيزة الأولى لتطوير أي مؤسسة أو جهة أو مرفق بالدولة، كما أن اقتصاد وموازنة الدول هي التي تتحكم في نهوضها، وطبيعة الخدمات المقدمة لمواطنيها، وحالة المرافق التي تخدمهم، وبغياب العامل المادي تتعطل المشروعات، وتقف عجلة التنمية والتطوير، ويستمر الوضع على حالته إلى أن يتم توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خطة الحكومة لتطوير مؤسساتها.