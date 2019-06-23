موسى مصطفى: نسعى لاستكمال ثورة 30 يونيو ونقف خلف السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة المصرية بمناسبه حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيه عام 2013.

وأكد موسى مصطفى، في بيان، اليوم الأحد، أن ثورة 30 يونيه استردت البلاد من خاطفيها، وعادت بالوطن الغالي إلى بر الأمان بعد اختطافه ومحاولة إسقاطه وتقويض ومحاصرة وهدم مؤسساته وإلغاء ذاته الوطنية،

كما اسقطت الثورة العظيمة حكم ميليشيات الإرهاب للبلاد وأطاحت بحكم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية ليس لمصر فحسب بل لكل دول المنطقة.

وأضاف موسى، أن الثورة أفشلت وأسقطت وأطاحت بالمخطط الأمريكي المعروف لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما "بتمكين الإرهابيين" من حكم مختلف دول المنطقة

، كما أفشلت الثورة سياسة الإدارة الأمريكية وقتها وهو ما عُرف بسياسة "التقارب مع الإرهابيين" كحل سحري غير مكلف للحرب الأمريكية ضد الإرهاب والتي بدأت عام 2001 كرد فعل على أحداث 11 سبتمبر، وأفشلت الثورة محاولة تلك الإدراة تمكينهم من حكم دول المنطقة والتحالف معهم تحقيقًا لأمن أمريكا وإسرائيل.

وتابع رئيس حزب الغد: "ثورة 30 يونيه أطاحت بحلم الإخواني أردوغان في أن يصبح خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وأن يبسط سلطانه ونفوذه على دول المنطقة بعد إلغاء ذواتها الوطنية وتحويلها إلى مجرد (ولايات) إخوانية خاضعة تسيطر عليها الميليشيات ويحكمها أفراد من تنظيم الإخوان.

وأكد أن ثورة 30 يونيه ردت الاعتبار إلى الدولة الوطنية الجامعة، دولة الهلال والصليب، والتي أرستها ثورة الشعب العظيمة عام 1919، كما حافظت على الهوية الوطنية والممتدة عبر العصور، وألجمت دعاة الطائفية ومحترفي جرح الوحدة الوطنية.

ووجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي: "نقدر كل ماقام به من تضحيات وما بذل من جهد وما استطاع تحقيقه وسهر عليه من إنجازات ضخمة طوال 5 سنوات مضت ونحن نسانده بقوة ونقف من خلفه يقيظين جدًا وداعمين للدولة حتى نستكمل باقي أهداف ثورتنا العظيمة، ونسد كل تلك الفراغات التي تسلل منها الإخوان طوال سنين مضت، ولدينا الأفكار والرؤى لاستكمال المسيرة الوطنية وتحصين الوطن من مخاطر عودة التنظيم الإرهابي في المستقبل".