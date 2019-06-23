أول تعليق من "الأعلى للجامعات" بشأن المقبولين بتنسيق الطب والصيدلة

كتبت-داليا شبل:

قال الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه من المقرر زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب البشري والصيدلة بما يتناسب مع احتياجات كافة المستشفيات، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة القطاع الصحي في مصر.

وأوضح "لطيف" في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن المجلس يعمل على دراسة تطوير كليات الطب والصيدلة في مصر، ويرجع ذلك إلى قلة أعداد الأطباء في مصر عن المعدلات العالمية.

وأضاف أن زيادة عدد الطلاب بكليات الطب البشري والصيدلة، تبدأ من تنسيق العام الدراسي الجديد، بالجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد لطيف أن خطة عمل المجلس تشمل التعاون مع وزارة الصحة لتدريب طلاب كليات الطب بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لتوفير كوادر من الأطباء المؤهلين للعمل داخل منظومة الصحة.

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