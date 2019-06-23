رئيس جامعة القاهرة يكشف موعد إعلان نتائج الامتحانات بجميع الكليات

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن نتائج امتحانات نهاية العام ظهرت في أغلب الكليات بالجامعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إعلان جميع النتائج في باقي الكليات قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وأضاف الخشت في تصريحات لمصراوي، أنه تم إعلان نتائج كليات: العلوم والزراعة والتمريض والآثار والإعلام لجميع الفرق والبرامج الخاصة بهم.

وأضاف أن نتائج باقي الكليات في الجامعة لا تزال قيد المراجعة والمتوقع الانتهاء في الفترة من منتصف الأسبوع القادم وحتى نهايته بناءً على تقارير عمداء الكليات.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة وضعت خريطة بالأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية 2019، سواء على المستوى المركزي للجامعة أو على مستوى كل كلية أو الأنشطة الفردية للطلاب.

وأوضح أنها تشمل فتح الملاعب الرياضية في الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة والتدريب، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات، وتنظيم ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب في الحرف والمشروعات الصغيرة، بجانب معسكر "قادة المستقبل" في نسخته الثالثة والذي يقام هذا الصيف، بعنوان "تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".