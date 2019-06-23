"إقامة 5 نجوم وفرص للتعيين".. شروط الالتحاق بمعهد السكة الحديد

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر مسئول بوزارة النقل، عن تفاصيل شروط القبول واختبارات التقديم بأول معهد فني تكنولوجي متخصص في السكك الحديدية.

وعقد وزير النقل، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية ومدير معهد وردان وقيادات المعهد وبحضور رئيس المركز الطبي لسكك حديد مصر لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية، والإجراءات التنسيقية التي تتم بين وزارتي النقل والتعليم العالي للتصديق عليه، وبدء الدراسة بالمعهد خلال العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

وقال المصدر لمصراوي، إن المعهد سيقبل 100 طالب في الدفعة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي، وكذا طلاب الدبلومات الفنية الصناعية، موضحا أنه لم يتم تحديد مجموع القبول بالمعهد.

وأشار المصدر إلى أن المعهد يحتاج طلابا بأقسام الوحدات المتحركة "أقسام الميكانيكا" والجزء الآخر يعمل بقسم الإشارات، بنظام دراسة عامين، لافتا إلى أنه تم إعداد مناهج حديثة ومتطورة لتأهيل خريجين على أعلى مستوى، بنظلم دراسة نظري وعملي.

وعن إمكانية تعيين الخريجين، أكد المصدر أن الوزير لم يستقر على هذا الأمر حتى الآن، غير أن السكة الحديد تعاني عجزا شديدا بالعمالة الفنية، ومن المنتظر تعيين خريجي الدفعة الأولى.

ولفت إلى أن مصروفات الدراسة تصل تكلفتها إلى 10 آلاف جنيه، شاملة الإعاشة والإقامة، مؤكدا أن الإقامة بالمعهد تقدم خدمة 5 نجوم، وأشبه بالأكاديمية البحرية.

وأكد المصدر أن الاختبارات المطلوبة مثيلة لاختبارات القبول بالمدارس الفنية العسكرية (لياقة بدينة، كشف طبي، قدرات ذهنية ونفسية، إلى جانب الموافقة الأمنية).

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