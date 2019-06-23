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    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا على رأس وفد وزاري

    01:39 م الأحد 23 يونيو 2019
    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا على رأس وفد وزاري

    مصطفى مدبولي

    كتب- طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متوجها إلى ألمانيا على رأس وفد وزاري، في زيارة يشارك خلالها في أعمال الدورة الثانية والعشرين من المنتدى العربي الألماني.

    قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويرافقه عدد من وزراء الحكومة، غادروا على طائرة خاصة وتم إنهاء إجراءاتهم من الاستراحة الحكومية بالمطار.

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفد من الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يضم 10 أعضاء بأعمال الدورة الثانية وعشرين من المنتدى العربي الألماني، ومن المقرر أن تضم البعثة المصرية 130 عضواً، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

    يتناول المنتدى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي العربي الألماني المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وكيفية تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، فضلاً عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

    مطار القاهرة الدولي مصطفى مدبولي ألمانيا

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