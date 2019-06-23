رئيس جامعة القاهرة يتابع مع وفد الصندوق السعودي للتنمية خطة تطوير "قصر العيني"

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وفد الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة المهندس على بن محمد الوقيان، إذ ناقش اللقاء مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني في إطار مشروع التطوير الذي يموله الصندوق السعودي للتنمية.

ورحب الخشت، بالوفد السعودي في بلده الثاني مصر، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ لمشاركتها في العديد من عمليات التنمية في مصر.

وأشار إلى أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى وصل الآن إلى المرحلة قبل النهائية ويتم فيها اختيار أحد المكاتب الدولية ليكون مديرا للمشروع.

وأضاف الخشت أنه يعقب ذلك إجراءات اختيار الاستشاري من المكاتب الدولية، مؤكدا أنه تم التنسيق خلال اللقاء مع الجانب السعودي لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، مؤكدا أن هناك خطة زمنية واضحة تصارع من أجلها إدارة الجامعة الزمن للتنفيذ في وقت قياسي.

وتشمل خطة تطوير المستشفيات الجامعية، عددا من الإجراءات الخاصة بتحديد التقييم الهندسي للمباني الموجودة وحالتها ومدى احتياجاتها إلى التحديث واجراءات اختيار مدير المشروع على المستوى الدولي، ومتابعة شروط وآليات اختيار الشركات ودرجاتها وتقيمها لاختيار الشركة التي ستتولى التطوير والمدة الزمنية، وأيضا معايير اختيار الاستشاري الدولي للمشروع.

ويأتى المشروع فى إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة متميزة لمرضى المترددين على جميع الإدارات والعيادات والأقسام والطوارئ وغرف العمليات مع زيادة الأسرة والمعدات والمعامل، خاصة وأن الجامعة تضم هيئة تدريس من الأطباء الأكفاء وكذلك هيئات تمريض مدربة ومتميزة.

وأكد الخشت أن عملية التطوير بدأت على الأرض بتطوير وحدة الطوارئ بتمويل مصري خالص بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

شهد اللقاء غدير حجازي مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، والمهندس نواف بن فهد السنيد من الصندوق السعودي للتنمية.