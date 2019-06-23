"عبور خاطئ".. اصطدام قطار بعربة ربع نقل بالزقازيق

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الأحد، اقتحام عربة ربع نقل رقم ٦٨٢٤ ط.ص.ج شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بالكيلو ٢٠/٥٠٠ بين الصالحية وأكياد على خط الزقازيق الصالحية، ما تسبب في اصطدام قطار الركاب رقم ١٧٧ بها.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه نتيجة عدم التزام سائق العربة بالتعليمات أثناء عبور السكة الحديد والعبور من الأماكن المخصصة للعبور، ما تسبب إصابة سائق العربة وعلى الفور تم رفع العربة والاستعداد بالقطار بدون تأخيرات.

وتناشد الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور السكك الحديدية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.​