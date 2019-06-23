طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان التاريخ

كتبت-ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، اليوم الأحد، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019 في مادة التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 191 طالب/ طالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان صحفي، تواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم العاشر لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2019، يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في الاقتصاد بإجمالي عدد 191 طالب/ طالبة.

ويوم الأربعاء الموافق 26/ 6/ 2019/ يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) الامتحان في مادة (الكيمياء) بإجمالي عدد 391 ألفًا و241 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 251 ألفًا و246 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة.