برلماني: مبادرات "تحيا مصر" أدخلت السعادة على قلوب الفقراء والمحتاجين

كتب- أحمد علي:



أشاد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بدور صندوق تحيا مصر وجهوده بمبادرة "دكان الفرحة"، والتي أدخلت الفرحة على القلوب بتوزيع آلاف القطع من الملابس والمفروشات الجديدة لـ100 عروس من اليتيمات، بالإضافة إلى الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجًا مجانًا.

وأكد "دسوقي" في بيان اليوم الأحد، أنه منذ إنشاء الصندوق منذ خمس سنوات ظهر دورة وإنجازاته من خلال مشاركته بالعديد من المبادرات مثل فك كرب الغارمات ودعم المرأة المعيلة وساعد في شفاء 380 ألف مريض من فيروس، كما ساهم الصندوق في قيادة الشباب، وتدريب 500 شاب وشابة بتكلفة 20 مليون جنيه، إنطلاقًا من دوره في تحقيق حياة كريمة للإنسان المصري.

وأضاف أنه يساهم أيضا في تطوير القرى الأكثر فقرًا وتوفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة، حيث يساهم فى إنشاء 250 ألف وحدة سكنية لهم.

كما قام برفع كفاءة الطرق وتطوير المراكز بسيناء بتكلفة 173 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها، بالإضافة إلى دوره في دعم المشروعات الوطنية والمشاركة فيها.