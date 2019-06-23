وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية

كتب- محمد سامي:

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة؛ في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية؛ لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن القوات المسلحة، تأتي هذه الزيارة لبحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

ومن المقرر حضور القائد العام للقوات المسلحة المنتدى الدولي العسكري/ الفني (الجيش- 2019)، كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.​